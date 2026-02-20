В Петербурге возможны пробки из-за учений ФСБ в Пулково

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщила об этом в пятницу, 20 февраля, со ссылкой на оперштаб. В ведомстве уточняют, что из-за проведения учений в районе Пулково могут ввести временные ограничения движения авто и пешеходов.