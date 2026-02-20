В Петербурге возможны пробки из-за учений ФСБ в Пулково

В Санкт-Петербурге планируются масштабные учения сотрудников УФСБ. Их организуют в аэропорту Пулково.
На территории воздушного аэровокзала Северной столицы проведут антитеррористические учения под названием «Набат-2026». Проведение специального мероприятия запланировано на последнюю декаду февраля.
В учениях будут участвовать представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и спецслужб региона. По легенде в аэропорту Пулково и пассажирских самолетах нужно будет остановить диверсионно-террористический акт.
Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщила об этом в пятницу, 20 февраля, со ссылкой на оперштаб. В ведомстве уточняют, что из-за проведения учений в районе Пулково могут ввести временные ограничения движения авто и пешеходов.