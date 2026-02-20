Разработка ученых РФ улучшит работу роботов на складах и в системах доставки

Как отмечают Пшеницын и его коллеги, многие практические задачи, для решения которых сейчас используются роботы или роботизированные транспортные средства, требуют координации усилий сотен и тысяч автономных машин. Для их обучения необходима специальная среда, которая позволяет моделировать поведение агентов и их взаимодействия друг с другом в максимально реалистичной и при этом очень разнообразной обстановке.