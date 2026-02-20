Энергетики выплатят омичке 100 тысяч рублей за испорченные в холодильнике продукты

«Судом установлено, что у прибора учета в квартире истек межповерочный интервал, но ответчик, на которого законом возложена обязанность по замене таких счетчиков, длительное время ее не исполнял. С октября 2021 по февраль 2025 года расчет платы производился по среднемесячным показаниям. Однако с октября 2024 года, в связи с переходом на новое программное обеспечение, компания в одностороннем порядке изменила алгоритм расчета и начала начислять плату по завышенным нормативам, что привело к образованию искусственной задолженности. В связи с неисполненной ответчиком обязанностью по замене прибора учета электроэнергии, на истца не могут быть возложены негативные последствия в виде повышенного размера начисления», — говорится в судебном решении.