Энергетики выплатят омичке 100 тысяч рублей за испорченные в холодильнике продукты

Суд в Омске обязал энергокомпанию выплатить 100 тысяч рублей за незаконное отключение света и испорченные продукты. Во время отъезда из города омичке отключили электроэнергию за якобы существующий значительный долг перед Омской энергосбытовой компанией.
Крайне неприятные запахи встретили омичку в собственной квартире на улице Крупской, когда она вернулась из поездки в другой регион. К большому своему удивлению женщина обнаружила, что ее квартира обесточена сотрудниками Омской энергосбытовой компанией на основании многомесячной задолженности за электроэнергию. Омичка, исправно платившая за услуги, подала на компанию в суд.
«Судом установлено, что у прибора учета в квартире истек межповерочный интервал, но ответчик, на которого законом возложена обязанность по замене таких счетчиков, длительное время ее не исполнял. С октября 2021 по февраль 2025 года расчет платы производился по среднемесячным показаниям. Однако с октября 2024 года, в связи с переходом на новое программное обеспечение, компания в одностороннем порядке изменила алгоритм расчета и начала начислять плату по завышенным нормативам, что привело к образованию искусственной задолженности. В связи с неисполненной ответчиком обязанностью по замене прибора учета электроэнергии, на истца не могут быть возложены негативные последствия в виде повышенного размера начисления», — говорится в судебном решении.
Кстати, женщина подошла к своему делу щепетильно, представив суду подробный перечень утраченного из-за неправомерных действий энергетиков. В холодильнике омички пропало мясо, сало, домашние заготовки, ягоды, масло и лекарственные препараты на общую сумму более 58 тысяч рублей. По итогу суд всецело принял сторону омички и заставил Омскую энергосбытовую компании выплатить пострадавшей женщине более 100 тысяч рублей, включая убытки, компенсацию морального вреда и штраф.
