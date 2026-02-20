Со скольки лет ребенку можно держать Уразу?

Это самый тонкий момент. Психологи и религиозные деятели сходятся во мнении: нельзя давить на ребенка — ни уговаривая его поститься, ни резко запрещая. Важно дать ему возможность сделать выбор, но предложить щадящие варианты. Объясните, что религиозные обязанности возлагаются на человека с определенного возраста, когда у него появляются для этого физические силы, и что он обязательно до этого дорастет. Ключевой фактор — личный пример родителей. Если дети видят, что мама и папа соблюдают пост с радостью и воодушевлением, а месяц Рамадан становится в семье светлым и долгожданным праздником, то и у ребенка появится искреннее желание участвовать в этом. Запреты же могут вызвать обратную реакцию — отторжение.