В Москве женщине удалили кисту размером с мяч для фитнеса

Как рассказали в депздраве, женщина обратилась в центр женского здоровья больницы имени академика Савельевой с жалобами на увеличение веса и дискомфорт. Обследование не смогло дать четкого представления о происхождении кисты из-за высокого индекса массы тела пациентки. Консилиум принял решение о проведении операции, ее провели врачи под руководством заведующего первым отделением хирургии Андрея Шулаева.