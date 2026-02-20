В Москве женщине удалили кисту размером с мяч для фитнеса

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Столичные врачи удалили москвичке кисту размером с фитбол, после чего вес пациентки снизился со 181 до 150 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Как рассказали в депздраве, женщина обратилась в центр женского здоровья больницы имени академика Савельевой с жалобами на увеличение веса и дискомфорт. Обследование не смогло дать четкого представления о происхождении кисты из-за высокого индекса массы тела пациентки. Консилиум принял решение о проведении операции, ее провели врачи под руководством заведующего первым отделением хирургии Андрея Шулаева.
«Гигантскую кисту размером с фитбол удалили женщине в больнице Савельевой… Оказалось, что это киста печени колоссальных размеров (60×40 сантиметров, объёмом до 40 литров), сдавливавшая все внутренние органы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, после операции масса тела москвички снизилась со 181 до 150 килограммов.
«Чтобы вы понимали, внутренние органы не могли нормально функционировать, потому что всю брюшную полость занимало кистозное образование, оттесняющее все органы. Источником кисты стала правая доля печени. Наши врачи аккуратно её удалили», — рассказал Шулаев, чьи слова приводятся в сообщении.
В департаменте отметили, что москвичка выписана из больницы и восстанавливается амбулаторно под наблюдением врачей.