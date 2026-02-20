«Видимость законной деятельности». СК раскрыл преступную схему иностранного представительства, вернув 60 миллионов рублей в бюджет

В Беларуси руководители иностранной организации зарегистрировали представительство. По своему правовому статусу организация не могла осуществлять коммерческую или предпринимательскую деятельность, но ее реальные цели и объемы на деле выходили за рамки представительских функций. Реализуя товары в Беларуси, фирма получила значительную выручку, однако не заплатила налоги в бюджет государства.