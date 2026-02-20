«Видимость законной деятельности». СК раскрыл преступную схему иностранного представительства, вернув 60 миллионов рублей в бюджет

Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет более 60 миллионов белорусских рублей, скрытых по схеме иностранного представительства. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, СК возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере (ч.3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в отношении должностных лиц иностранного представительства.
В Беларуси руководители иностранной организации зарегистрировали представительство. По своему правовому статусу организация не могла осуществлять коммерческую или предпринимательскую деятельность, но ее реальные цели и объемы на деле выходили за рамки представительских функций. Реализуя товары в Беларуси, фирма получила значительную выручку, однако не заплатила налоги в бюджет государства.
Спустя три дня после возбуждения уголовного дела иностранная организация добровольно перечислила из-за границы в бюджет Беларуси более 60 миллионов рублей, чтобы возместить причиненный ущерб и обеспечить возможные имущественные взыскания.
— Средства внесены на депозитный счет Следственного комитета. На них незамедлительно наложен арест, — прокомментировали в пресс-службе.
Представители организации заявили также, что хотят продолжить коммерческую деятельность в Беларуси, но уже в правовом поле, строго соблюдая законы.
В СК напомнили, что любая иностранная организация может легализовать свою деятельность в Беларуси. Для этого нужно зарегистрировать постоянное представительство с правом ведения коммерческой деятельности, открыть филиал, создать самостоятельно юрлицо в Беларуси.
Тем временем МАРТ Беларуси не согласен с минимальными суммами заказов в доставках еды.
А еще СК показал видео ночного угона двух авто в Малорите.