Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Населенный пункт в Аксайском районе Дона остался без холодной воды из-за аварии

Отключение холодной воды произошло в донском поселке Опытный, ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области произошо отключение холодной воды в поселке Опытном Мишкинского сельского поселения. Об этом 20 февраля сообщают в телеграм-канале районного управления по предупреждению и ликвидации ЧС (МБУ АР «УПЧС»).

Воды в населенном пункте нет с 9:30 утра. Причина — порыв водовода. Восстановить подачу ресурса обещают после завершения ремонта. Сколько времени уйдет на проведение работ, не уточнили.

Последствия порыва сейчас ликвидирует бригада АО ПМК «РСВС».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.