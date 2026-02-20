Населенный пункт в Аксайском районе Дона остался без холодной воды из-за аварии

В Аксайском районе Ростовской области произошо отключение холодной воды в поселке Опытном Мишкинского сельского поселения. Об этом 20 февраля сообщают в телеграм-канале районного управления по предупреждению и ликвидации ЧС (МБУ АР «УПЧС»).
Воды в населенном пункте нет с 9:30 утра. Причина — порыв водовода. Восстановить подачу ресурса обещают после завершения ремонта. Сколько времени уйдет на проведение работ, не уточнили.
Последствия порыва сейчас ликвидирует бригада АО ПМК «РСВС».
