Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана (Дениса Устименко) к его супруге Оксане Самойловой о признании недействительным брачного договора, передает корреспондент РИА Новости.
На предварительное слушание стороны не явились, их интересы представляли адвокаты. Ранее защита рэпера заявляла, что артист находился «в уязвимом состоянии» при подписании документа, принимал лекарства и не осознавал последствий. Согласно условиям договора, все совместно нажитое имущество после развода должно отойти Самойловой.
«Сегодня было предварительное судебное заседание, следующее назначено на 1 апреля, и процесс начнется», — сообщил РИА Новости представитель Самойловой Олег Тонаканян.
Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время передумать, однако в январе представитель Самойловой сообщил, что примирения не произошло.