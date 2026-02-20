Ричмонд
Пожароопасный сезон в Башкирии 2026 года: какие населенные пункты под угрозой

В Башкирии назвали подверженные лесным пожарам населенные пункты.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о начале и завершении пожароопасного сезона 2026 года.

Сезон стартует 18 апреля и продлится до 25 октября. В утвержденный перечень территорий, подверженных угрозе природных пожаров, вошли более 200 населенных пунктов, детских лагерей и садовых товариществ.

Среди них — объекты в Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Уфимском и других районах. В списке также детские лагеря «Орленок», «Чайка», «Бригантина», «Салют» и десятки других мест отдыха.

Муниципалитетам, руководителям лагерей и председателям СНТ поручено в течение 15 дней разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности для этих территорий, после чего направить их в комиссии по ЧС и МЧС.

Минлесхоз республики совместно с надзорными ведомствами окажет помощь местным властям в проведении профилактических мероприятий по защите от огня.

