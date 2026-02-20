Семилетний тюремный срок получил сотрудник омского предприятия за крупную взятку

К лишению свободы на семилетний тюремный срок приговорен за коммерческий подкуп сотрудник крупного омского предприятия. Мужчина по долгу службы должен был выявлять коррупционные сделки на своем заводе, но сам попался на получении взятки.
Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего бывшего ведущего специалиста отдела экономического безопасности крупного омского предприятия. Омич, призванный выявлять на своем заводе экономические преступления, сам решился злостно нарушить закон. В течение трех лет — с сентября 2020 года по октябрь 2023 года — он получил в общей сложности 362 тысячи рублей за предоставление одному из подрядчиков особых условий. В частности, он содействовал заключению с этим подрядчиком выгодных строительных договоров, а также беспрепятственно, не обращая внимание на качество, принимал у него выполненную работу.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, конфисковав в доход государства сумму коммерческого подкупа.
