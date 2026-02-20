Семилетний тюремный срок получил сотрудник омского предприятия за крупную взятку

Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего бывшего ведущего специалиста отдела экономического безопасности крупного омского предприятия. Омич, призванный выявлять на своем заводе экономические преступления, сам решился злостно нарушить закон. В течение трех лет — с сентября 2020 года по октябрь 2023 года — он получил в общей сложности 362 тысячи рублей за предоставление одному из подрядчиков особых условий. В частности, он содействовал заключению с этим подрядчиком выгодных строительных договоров, а также беспрепятственно, не обращая внимание на качество, принимал у него выполненную работу.