На 40-м году жизни умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Солист петербургской группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщила менеджер коллектива Марина Косухина.

Источник: Коммерсантъ

По информации Ксении Собчак, артисту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце.

«Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала госпожа Собчак в Telegram-канале.

Николай Комягин родился в Новокузнецке. С 2010 года жил в Петербурге. В 2012 году в Северной столице был основан музыкальный коллектив Shortparis. Впоследствии группа выступала в России и за рубежом, принимала участие в международных фестивалях. Музыканты успели выпустить четыре студийных альбома и шесть EP, последний из которых — «Родная земля» — вышел в 2025 году.