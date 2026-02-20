На 40-м году жизни умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Николай Комягин родился в Новокузнецке. С 2010 года жил в Петербурге. В 2012 году в Северной столице был основан музыкальный коллектив Shortparis. Впоследствии группа выступала в России и за рубежом, принимала участие в международных фестивалях. Музыканты успели выпустить четыре студийных альбома и шесть EP, последний из которых — «Родная земля» — вышел в 2025 году.