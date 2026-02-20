Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Действующий брачный договор между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (Денисом Устименко) устанавливает раздельный режим имущества, и все, что артист приобрел после его заключения, является его личной собственностью, заявил РИА Новости представитель Самойловой Олег Тонаканян.
«Что касается имущества, то договор установил раздельный режим, и то, что Денис Александрович приобретал после заключения брачного договора, все является собственностью Дениса Александровича», — сказал Тонаканян.
Он также уточнил позиции сторон в бракоразводном процессе.
«Сегодня было предварительное судебное заседание. Оксана Валерьевна хочет развод, а Денис Александрович просит признать брачный договор недействительным», — добавил Тонаканян.
При этом он не уточнил, намерен ли Джиган изменить условия договора в случае отказа в иске: артист требует признать документ недействительным полностью.
Ранее защита рэпера заявляла, что он подписывал договор, находясь в уязвимом состоянии и не осознавая последствий. Сторона Самойловой эти доводы отвергает, отмечая, что документ удостоверен нотариусом.
В пятницу в московском суде состоялось предварительное заседание, стороны лично не явились. Рассмотрение иска по существу назначено на 1 апреля. Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей.