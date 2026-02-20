Ричмонд
Россиянин пришел в суд, когда белоруска, родившая ему ребенка, умерла

Россиянин пошел в суд, чтобы доказать отцовство ребенка умершей белоруски.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин России через суд доказывал отцовство на ребенка, которого ему родила белоруска. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Узаконить отцовство мужчина решил после того, как белоруска, с которой он проживал длительное время, умерла. В 2009-м женщина родила ему ребенка в Беларуси. В графу об отце со слов матери внесли ФИО мужчины, но официально в браке они не состояли.

В конце 2025-го белоруска умерла и потребовалось подтвердить родство между ним и несовершеннолетним ребенком.

Генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины, что позволило принять решение в рамках гражданского судопроизводства.

