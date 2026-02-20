Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска поздравил с юбилеем театр имени Ермолаевой и музей «Искусство Омска»

В поздравлении Сергей Шелест подчеркнул, что Омск празднует два юбилея как Культурная столица России-2026.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 февраля, мэр Омска Сергей Шелест на своем Телеграм-канале сообщил, что 35 лет исполнилось со дня создания сразу двух культурных учреждений города: музея «Искусство Омска» и драматического театра имени Любови Ермолаевой. Оба они образовались в 1991 году.

Музей «Искусство Омска» мэр назвал уникальным пространством, которое с начала 1990-х годов стало хранителем наследия города. В нем собраны приметы времен, позволившие увидеть, как менялся регион, насколько талантлив Омск.

«Искусство Омска» — это не просто фонды и экспонаты. Это живое арт-пространство, где взаимодействуют человек и искусство.

«От всей души благодарю сотрудников и руководство музея за преданный труд, яркие выставки и креативные проекты, которые привлекают нашу молодежь, популяризируют искусство и делают музей местом притяжения», — подчеркнул мэр.

Что касается Городского драматического театра имени Любови Ермолаевой, которому ныне тоже 35 лет, то начинался он как Театр Поэзии, созданный самой Ермолаевой, а затем ставший альма-матер для отличных поэтов, режиссеров и артистов. За время работы в статусе профессионального театра его труппа обрела множество друзей, поклонников и меценатов.

Коллектив также не раз становился лауреатом престижных фестивалей и конкурсов.

«Уверен, что все заповеди основателя и первого художественного руководителя, легендарной Любови Ермолаевой, труппа театра выполняет блестяще», — отметил Шелест.

Мэр также пожелал творческим коллективам неугасаемого вдохновения и покорения новых высот.

Ранее мы писали, как музей «Искусство Омска» отметит свой юбилей двумя выставками.

Также КП-Омск сообщала, что в честь юбилея театр имени Ермолаевой проведет необычный праздничный капустник.