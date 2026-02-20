Мэр Омска поздравил с юбилеем театр имени Ермолаевой и музей «Искусство Омска»

Что касается Городского драматического театра имени Любови Ермолаевой, которому ныне тоже 35 лет, то начинался он как Театр Поэзии, созданный самой Ермолаевой, а затем ставший альма-матер для отличных поэтов, режиссеров и артистов. За время работы в статусе профессионального театра его труппа обрела множество друзей, поклонников и меценатов.