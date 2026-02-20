Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя

По его словам, маршрут выделенной полосы начнется от станции метро «Пролетарская», пройдет по улице Новикова-Прибоя и пересечет Мызинский мост. Он добавил, что «выделенку» хотели сделать в прошлом году, но отложили из-за ремонта. Сейчас на путепроводе проезжая часть сужена, поэтому организовать выделенную полосу невозможно — транспорт просто не сможет проехать.