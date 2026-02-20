Ричмонд
Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя

Выделенная полоса для общественного транспорта появится на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде после завершения ремонта путепровода Мызинского моста.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, маршрут выделенной полосы начнется от станции метро «Пролетарская», пройдет по улице Новикова-Прибоя и пересечет Мызинский мост. Он добавил, что «выделенку» хотели сделать в прошлом году, но отложили из-за ремонта. Сейчас на путепроводе проезжая часть сужена, поэтому организовать выделенную полосу невозможно — транспорт просто не сможет проехать.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода планируется завершить в августе 2026 года. До окончания работ движение по нему будет ограничено.