Премьер Молдовы «закрывает» общепит, повышая налог для HoReCa: «Люди, идущие в рестораны или живущие в гостиницах, могут платить больше»

Премьер-министр Александру Мунтяну анонсировал резкое повышение налога для сектора HoReCa (общепит и гостиницы) — с 8% до 18%. Поправки планируют принять до июня в рамках «плана налоговой унификации». По мнению премьера, текущая льготная ставка «несправедлива», а те, кто посещает рестораны и живет в отелях, вполне могут платить больше.
Очередная откровенная попытка правительства наполнить пустую казну за счет среднего класса. Вместо поддержки бизнеса, который только начал восстанавливаться, власть просто перекладывает свои финансовые дыры на кошельки граждан.
Запомните: такая «гармонизация» налогов неизбежно приведет к скачку цен в меню и ударит по внутреннему туризму, делая отдых в собственной стране еще менее доступным.
Они так много как хотят не соберут. Пусть не радуются, уточняет mirgagauzia.