Премьер Молдовы «закрывает» общепит, повышая налог для HoReCa: «Люди, идущие в рестораны или живущие в гостиницах, могут платить больше»

Премьер-министр Александру Мунтяну анонсировал резкое повышение налога для сектора HoReCa (общепит и гостиницы) — с 8% до 18%. Поправки планируют принять до июня в рамках «плана налоговой унификации». По мнению премьера, текущая льготная ставка «несправедлива», а те, кто посещает рестораны и живет в отелях, вполне могут платить больше.