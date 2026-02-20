Политолог Гаспарян: российские компании способны заменить зарубежные

Мы часто слышим разговоры о суверенитете как в государственных структурах, так и в бизнес-сообществах, общественных организациях. Конечно, расхождения по деталям есть, но общее неизменно — везде понятие суверенитета постепенно вышло за рамки привычных тем вроде промышленности или финансов. Мы начали иначе смотреть на технологии, на инфраструктуру, на контроль над критически важными ресурсами. Как отмечает член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян, в какой-то момент в фокусе оказалась сфера, которая раньше казалась сугубо сервисной и почти незаметной — рынок исследований потребительского поведения и рекламной аналитики.