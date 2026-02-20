Ричмонд
Фестиваль «Чкаловская рыбалка» отменили из-за неблагоприятных погодных условий

Он должен был пройти 28 февраля.

Источник: Время

Фестиваль «Чкаловская рыбалка» (0+) отменен в 2026 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Организаторы приняли решение отменить мероприятие из‑за неблагоприятных погодных условий.

«Безопасность участников важнее всего. Благодарим за понимание», — уточняется в сообщении.

Напомним, что международный фестиваль должен был состояться 28 февраля на Горьковском море. На праздник обычно собираются рыбаки со всей России, а также гости из стран СНГ и дальнего зарубежья.