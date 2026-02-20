Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу на Мызинском мосту сузят до одной полосы из-за ремонта

Нижегородцев предупредили о возможных затруднениях в работе 12 маршрутов общественного транспорта.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцев предупредили о временном сужении дороги на Мызинском мосту из-за ремонта. По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), проезд будет открыт по одной полосе в направлении улицы Ларина в период с 22:00 21 февраля до 8:00 22 февраля.

В связи с ремонтом на путепроводе возможны затруднения в работе 12 маршрутов общественного транспорта. В частности, речь идет об электробусе Э-16, а также автобусах №№ 15, 63, 66, 68, 73, 77, 85, 86, 97, 300 и 170. Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.

Напомним, число кабинок на нижегородской канатной дороге сократили в отсутствие туристов. Борчане жалуются на очереди.