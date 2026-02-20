Дорогу на Мызинском мосту сузят до одной полосы из-за ремонта

Нижегородцев предупредили о временном сужении дороги на Мызинском мосту из-за ремонта. По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), проезд будет открыт по одной полосе в направлении улицы Ларина в период с 22:00 21 февраля до 8:00 22 февраля.