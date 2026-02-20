Омская прокуратура фиксирует значительное снижение в регионе преступности

«В январе 2026 года на территории области зарегистрировано почти на 8% преступлений меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Положительная динамика отмечается по ряду ключевых направлений. В частности, количество тяжких преступлений снизилось на 17%, преступлений средней тяжести — на 3%, небольшой тяжести — на 10%. Сократилось количество незаконного оборота наркотиков на 16%, киберпреступлений — на 13%, а также краж чужого имущества и мошенничеств — на 3%», — говорится в отчете ведомства.