Омская прокуратура фиксирует значительное снижение в регионе преступности

Прокуратура Омской области зафиксировала восьмипроцентное снижение уровня преступности в регионе. Оптимистичный вывод следуют из приведенных правоохранителями сравнительных данных за январь 2026 года.
«В январе 2026 года на территории области зарегистрировано почти на 8% преступлений меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Положительная динамика отмечается по ряду ключевых направлений. В частности, количество тяжких преступлений снизилось на 17%, преступлений средней тяжести — на 3%, небольшой тяжести — на 10%. Сократилось количество незаконного оборота наркотиков на 16%, киберпреступлений — на 13%, а также краж чужого имущества и мошенничеств — на 3%», — говорится в отчете ведомства.
Снижение активности преступников, в прокуратуре объяснили «комплексными мерами профилактического и надзорного характера», которые и позволили добиться значительного сокращения количества регистрируемых преступлений. Также в ведомстве пообещали и в дальнейшем проводить надзорные мероприятия, направленные на дальнейшее снижение уровня преступности в Омской области.
