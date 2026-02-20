В Октябрьском районе Самары поставили на кадастровый учет новую поликлинику

Здание поликлиники является четырехэтажным, площадь составляет почти 5900 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Потоки больных и здоровых пациентов здесь будут разделены. Для посетителей организуют удобную навигацию. В поликлинике будут работать более 50 врачей, в том числе профильные специалисты, и около 60 медсестер.