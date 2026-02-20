Мэрия: в Екатеринбурге усилят контроль над уборкой снега

Он отметил, что январь был сложным из-за превышения месячной нормы осадков почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации. «На сегодняшний день мы уже получили годовую норму осадков. Также были очень низкие температуры. Приходилось вносить корректировки в сроки уборки и по использованию техники. Но, тем не менее, работа ведется достаточно системно», — отметил Алексей Орлов.