Суд получил требование Тимура Иванова ответить на его прошение об уходе на СВО

«20 февраля 2026 года Мещанский районный суд города Москвы зарегистрировал административное исковое заявление от Иванова Тимура Вадимовича к Министерству обороны РФ и Военному комиссариату г. Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО», — сообщили в пресс-службе.
