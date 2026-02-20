Ричмонд
Суд получил требование Тимура Иванова ответить на его прошение об уходе на СВО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы получил исковое заявление бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», к Минобороны с требованием ответа на его просьбу заключить контракт и отправиться в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«20 февраля 2026 года Мещанский районный суд города Москвы зарегистрировал административное исковое заявление от Иванова Тимура Вадимовича к Министерству обороны РФ и Военному комиссариату г. Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО», — сообщили в пресс-службе.

