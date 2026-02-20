Ричмонд
У Росгвардии Башкирии новый руководитель: что о нем известно

Александр Голуб стал главой Росгвардии Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с новым руководителем Росгвардии республики — полковником полиции Александром Голубом. Представил его заместитель командующего Приволжским округом войск нацгвардии полковник полиции Роман Макаров.

Макаров обозначил задачи, стоящие перед новым начальником, и выразил уверенность в эффективном взаимодействии регионального управления с командой республики.

Радий Хабиров поздравил Александра Голуба с назначением и пожелал успехов в службе. Он отметил, что у региона сложились слаженные отношения с ведомством, и подчеркнул важность продолжения совместной работы, в том числе по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Александр Голуб поблагодарил за доверие и заверил, что приложит все усилия для обеспечения безопасности в республике в тесном взаимодействии с руководством региона, правоохранительными органами и федеральными структурами.

Александр Станиславович родился 5 ноября 1970 года в Уфе. Окончил Уфимский авиационный институт. С сентября 1992 года служил в МВД Башкирии. В Росгвардии — с октября 2016-го. С декабря 2023-го возглавлял управление Росгвардии в Марий Эл.

