У Росгвардии Башкирии новый руководитель: что о нем известно

Радий Хабиров поздравил Александра Голуба с назначением и пожелал успехов в службе. Он отметил, что у региона сложились слаженные отношения с ведомством, и подчеркнул важность продолжения совместной работы, в том числе по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции.