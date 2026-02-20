Ричмонд
«Сложный врожденный порок сердца». Белорусские врачи провели уникальную операцию новорожденному с весом 2,5 килограмма

В Беларуси врачи провели уникальную операцию новорожденному с пороком сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси врачи провели уникальную операцию новорожденному с пороком сердца. Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения.

Высокотехнологичная операция была проведена новорожденному гражданину России с массой тела 2,5 килограмма в РНПЦ детской хирургии.

— По экстренным показаниям мы провели одноэтапную хирургическую коррекцию сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки. Особенность — низкая масса тела малыша, — привел подробности директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.

Белорусские врачи провели уникальную операцию новорожденному. Фото: телеграм-канал Минздрава Беларуси.

По его словам, в мировой практике при названном весе операции проводятся в два этапа. Однако в данном случае врачами было принято решение провести все одномоментно. Дроздовский пояснил, что это дало возможность сразу же устранить критическое нарушение кровообращения, а также избежать вынужденного ожидания.

В Минздраве уточнили, что операцию провели бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи. И отметили, что новорожденный чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что в Беларуси хирурги провели первую операцию с помощью робота.

Тем временем белорусские врачи провели уникальную операцию с 3D-технологиями, поставив на ноги парализованного мужчину: «Скоро буду танцевать».

Кстати, белорусский врач сказал, что определение возраста сосудов может говорить о ряде болезней.