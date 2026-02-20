«Сложный врожденный порок сердца». Белорусские врачи провели уникальную операцию новорожденному с весом 2,5 килограмма

В Беларуси врачи провели уникальную операцию новорожденному с пороком сердца. Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения.
Высокотехнологичная операция была проведена новорожденному гражданину России с массой тела 2,5 килограмма в РНПЦ детской хирургии.
— По экстренным показаниям мы провели одноэтапную хирургическую коррекцию сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки. Особенность — низкая масса тела малыша, — привел подробности директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.
Белорусские врачи провели уникальную операцию новорожденному. Фото: телеграм-канал Минздрава Беларуси.
По его словам, в мировой практике при названном весе операции проводятся в два этапа. Однако в данном случае врачами было принято решение провести все одномоментно. Дроздовский пояснил, что это дало возможность сразу же устранить критическое нарушение кровообращения, а также избежать вынужденного ожидания.
В Минздраве уточнили, что операцию провели бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи. И отметили, что новорожденный чувствует себя хорошо.
