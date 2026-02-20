Ричмонд
Сельхозярмарки в Уфе: где и когда они пройдут

21 и 22 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы приглашает горожан и гостей столицы на традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут 21 и 22 февраля. Здесь можно будет купить мясо, овощи и другие продукты напрямую от производителей Башкbhbb.

В субботу, 21 февраля, торговля развернется на нескольких площадках:

— участок автодороги на улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);

— две точки на улице Рабкоров, 7 и 20;

— возле парка «Волна»;

— перед Дворцом спорта;

— перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 22 февраля, ярмарки продолжат работу на тех же площадках, кроме парка «Волна» и Дворца молодежи. Время работы в оба дня — с 9:00 до 16:00.

Для проведения ярмарок в Демском районе с 7 утра до 16 вечера будет перекрыт участок улицы Правды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрутов.

К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители, желающие представить свою продукцию.

