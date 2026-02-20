Ограничительные ленты появятся на станции метро «Полежаевская» для безопасности

«Станция “Полежаевская” Таганско-Краснопресненской линии имеет три пути — помимо двух основных, здесь предусмотрен боковой дополнительный. Третий путь используется для ночного отстоя подвижного состава — это позволяет более равномерно начать утреннее движение поездов на линии, сокращая время ожидания пассажирами первых поездов. Сегодня станция также обеспечивает пересадку на БКЛ и на МЦК. Для повышения безопасности пассажиров на станции “Полежаевская” начали устанавливать стойки с красными лентами вдоль неиспользуемых участков платформы. Они будут закреплены по всей длине путей, хорошо заметны и помогут визуально обозначить места, где стоять и перемещаться безопасно», — сказали в пресс-службе.