В Самарской области водителям рекомендуют быть осторожными в снегопад

В пятницу, 20 февраля, на территории Самарской области идет сильный снегопад, который продлится весь день. Это ухудшит видимость и создаст сложные условия для водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Самарской области.
«Жителям региона рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров», — говорится в сообщении.
Водителям важно увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей и быть внимательными у пешеходных переходов и на перекрестках. По возможности стоит отказаться от дальних поездок и проявлять осторожность на дороге.