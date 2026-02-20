Ричмонд
В Самарской области водителям рекомендуют быть осторожными в снегопад

В Самарская области полицейские просят водителей соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погоды.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 20 февраля, на территории Самарской области идет сильный снегопад, который продлится весь день. Это ухудшит видимость и создаст сложные условия для водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Самарской области.

«Жителям региона рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров», — говорится в сообщении.

Водителям важно увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей и быть внимательными у пешеходных переходов и на перекрестках. По возможности стоит отказаться от дальних поездок и проявлять осторожность на дороге.