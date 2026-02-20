Ричмонд
В историческом центре Самары в дни масленичных гуляний ограничат движение транспорта

С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля в связи с проведением масленичных гуляний на площади им. В. В. Куйбышева в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает городской департамент транспорта.

Будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

по ул. Чапаевской — от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича — от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Красноармейской — от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; по ул. Вилоновской — от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; по ул. Молодогвардейской — от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Во время основных мероприятий, которые развернутся на главной площади города в воскресенье, 22 февраля, в историческом центре с 08:00 до 18:00 ограничат проезд личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности, по участкам следующих улиц:

по ул. Чапаевской — от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича — от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Красноармейской — от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской; по ул. Вилоновской — от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской; по ул. Молодогвардейской — от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

По скорректированным трассам в период с 08:00 до 18:00 22 февраля проследуют автобусы №№ 3, 24, 34, 90, 91, 226.

Работа трамваев будет организована в обычном режиме. Также ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Департамент обращает внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки.

