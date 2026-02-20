Власти Ростовской области дали прогноз по убыли населения до 2042 года

В первом случае среднегодовая численность постоянного населения на Дону по итогам 2026 года должна составлять 4118,5 тысячи человек (99,8% к предыдущему году). Во втором варианте тот же показатель предполагают на уровне в 4122,7 тысячи человек (99,9% по сравнению с предыдущим годом).