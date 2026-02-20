Ричмонд
Власти Ростовской области дали прогноз по убыли населения до 2042 года

Сокращение численности населения прогнозируют в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области спрогнозировали сокращение численности населения в период с 2026 до 2042 года. Ожидаемые показатели отразили в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития региона, опубликованном на портале правовой информации.

Подсчеты отразили в двух вариантах — консервативном и базовом.

В первом случае среднегодовая численность постоянного населения на Дону по итогам 2026 года должна составлять 4118,5 тысячи человек (99,8% к предыдущему году). Во втором варианте тот же показатель предполагают на уровне в 4122,7 тысячи человек (99,9% по сравнению с предыдущим годом).

В последующие периоды процент населения при сравнении год к году будет ниже предыдущих цифр на 0,1−0,5%.

Численность постоянного населения в 2042 году должна составлять 3903,8 тысячи человек (консервативный вариант) или 4040,4 тысячи человек (базовый вариант).

