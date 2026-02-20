Ричмонд
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством

В Белоруссии провели уникальную операцию новорожденному с гражданством РФ.

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному гражданину РФ, сообщил минздрав республики.

«В РНПЦ детской хирургии проведена уникальная операция новорожденному. Высокотехнологичная операция выполнена новорожденному (гражданину России) с массой тела 2,5 кг», — говорится в сообщении.

Директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург минздрава Белоруссии Константин Дроздовский рассказал, что по экстренным показаниям была проведена хирургическая коррекция сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки.

«Особенность — низкая масса тела малыша. В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в два этапа. В данном же случае мы приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания», — отметил кардиохирург.

В минздраве подчеркнули, что операция проведена бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи. Прооперированный ребенок чувствует себя хорошо.

«Специалисты РНПЦ продолжат оказывать помощь детям с врожденными пороками сердца, включая пациентов из других стран», — заверил Дроздовский.