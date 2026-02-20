Майданов и блины. Афиша мероприятий на Масленицу 2026 в Челябинске

Если есть желание совместить проводы зимы с отдыхом в термальных источниках, можно отправиться в «Баден-Баден» под Еткулем. В воскресенье, 22 февраля, здесь пройдут народные гулянья с песнями и плясками, уникальной ярмаркой мастеров с рукодельными сувенирами и, конечно, горами блинов — с пылу, с жару, со сметаной и вареньем. Вход тоже свободный.