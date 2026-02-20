Ричмонд
Майданов и блины. Афиша мероприятий на Масленицу 2026 в Челябинске

В этом году проводы зимы пройдут во всех городских парках.

Источник: Аргументы и факты

Последние выходные этой зимы, с 20 по 22 февраля 2026 года, обещают челябинцам активную программу, насыщенную различными мероприятиями. Город провожает Масленицу, встречает весну и готовится ко Дню защитника Отечества, поэтому скучать точно не придётся. Что из интересного подготовили для детей и взрослых, и где душевно отметить проводы зимы — в афише мероприятий chel.aif.ru.

Где гулять на Масленицу.

В субботу, 21 февраля, наступает время главных масленичных гуляний. Все центральные парки города приглашают на проводы зимы.

В ЦПКиО имени Гагарина с 12 часов дня развернётся ярмарка с угощениями, а на главной сцене выступят лучшие творческие коллективы. В это же время Городской сад имени Пушкина станет площадкой для традиционных русских забав: здесь будут перетягивать канат, бегать в мешках и даже метать валенок.

Парки «Металлург» и «Сад Победы» тоже подготовили программы с играми, мастер-классами и концертами для всей семьи.

Вечером субботы эстафету подхватят торговые центры: в ТЦ «КС» с 16:00 гостей ждут скоморохи, конкурсы и бесплатная сладкая вата.

Театр.

Параллельно с гуляниями город продолжит жить театральной жизнью. В Камерном театре 21 февраля можно увидеть «Синее чудовище» и «Аэлиту» (16+), а площадка «Многогранник» приглашает на ироничный спектакль «Пьяный космонавт» (18+).

Вечером в Конгресс-холле выступит Денис Майданов (6+), а в Стендап-клубе пройдут сразу два больших концерта: в 18:00 шоу Ярославы Тринадцатко, а в 21:00 — выступление Виктора Косачева и Тани Березовской (18+).

Воскресенье, 22 февраля, станет кульминацией масленичной недели и последним днём перед Великим постом. В сквере «Шершни» с 12 дня до трех часов пройдут народные гулянья с лотереей, катанием на лошадях и традиционным сожжением чучела.

А любители блинов могут заскочить в последний вагон и поесть авторские блины в одном из 40 ресторанов, участвующих в гастрономическом фестивале «Кочерга. Блины». Фестиваль идёт до 22 февраля включительно. Список ресторанов можно посмотреть в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

В воскресенье, 22 февраля, стоит заглянуть в ТЦ «Фиеста»: в 16:00 там начнется «Блинный размах» с конкурсами и аттракционами.

Масленица за городом.

Тем, кто хочет встретить Масленицу за городом, стоит отправиться в одно из живописных мест Челябинской области, где праздник обещает быть особенно колоритным.

Например, семейный курорт «Утёс» с 12 до 16 часов устроит яркие гулянья с выступлениями артистов, ремесленной ярмаркой, фотозонами и традиционным сожжением чучела — вход здесь свободный.

Любители активного отдыха и экстремальных видов спорта могут заглянуть днём в «Солнечную Долину» под Миассом: в 15:00 там обещают угощать блинами с топингом, разыгрывать ски-пассы и проводить праздничные хороводы, бои мешками и перетягивание каната.

Ещё одно интересное место в пригороде — «Боярская станица» на озере Большой Кременкуль. Здесь 22 февраля ровно в полдень стартует большая программа с зажигательными танцами, масленичными угощениями, веселыми состязаниями, катанием на снегоходах и даже собачьих упряжках. Кульминацией станет большой хоровод и сожжение чучела. Вход для взрослых — 400 рублей, а дети до трех лет проходят бесплатно.

Если есть желание совместить проводы зимы с отдыхом в термальных источниках, можно отправиться в «Баден-Баден» под Еткулем. В воскресенье, 22 февраля, здесь пройдут народные гулянья с песнями и плясками, уникальной ярмаркой мастеров с рукодельными сувенирами и, конечно, горами блинов — с пылу, с жару, со сметаной и вареньем. Вход тоже свободный.

Особого внимания заслуживает праздник на Пони-ферме «Пинто Бриз» в поселке Трубный. Это единственное хозяйство в Уральском регионе, специализирующееся на разведении американских миниатюрных лошадок. В воскресенье, 22 февраля, с 12 до 15 часов здесь пройдет большой ежегодный праздник. В программе: музыкальное сопровождение, русские народные забавы, хороводы, силовое шоу Игоря Попова, веселые соревнования «Хоббихорсинг», конкурс масленичной куклы, аквагрим, беспроигрышная лотерея и традиционное сжигание чучела под закличку «Гори, гори ясно!».

За дополнительную плату можно покататься на лошадях и пони верхом или в санях, посетить контактный зоопарк с миниатюрными лошадками, отведать горячий чай с травами, плов и блины.

На территории есть тёплые помещения и туалеты. Входной билет стоит 1000 рублей для взрослых и детей старше 5 лет, а катание — от 400 рублей. Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону 8 904 930 5353.