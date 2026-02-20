Из Омска на фронт отправили мощных «охотников» за подбитыми вражескими танками

Машина БРЭМ-80 создана на омском предприятии на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который гарантирует высокую подвижность. В государственной корпорации «Ростех» отметили, что конструкция БРЭМ-80 претерпела в последнее время существенные изменения с учетом опыта применения этой машины в зоне проведения специальной военной операции. В частности, жизненно важным обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа, а также новое конструктивное дополнение, представляющее собой механизированную сцепку — она позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину.