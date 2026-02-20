Ричмонд
На Ставрополье после гибели ребенка на детской площадке пойдет под суд инженер

11-летний мальчик погиб в мае 2025 года из-за упавшей футбольной конструкции.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье за гибель ребенка на детской площадке под суд пойдет инженер. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Трагедия произошла 18 мая 2025 года в поселке Херсонском Буденновского округа. На мальчика упали ворота для мини-футбола с баскетбольными щитами. Ребенок погиб на месте.

По версии следствия, администрация округа заключила контракт с предпринимателем на обустройство игровой площадки. Установленные конструкции имели производственные дефекты и были смонтированы с нарушениями технологии. Инженер, который отвечал за строительный контроль, подписал акт приемки без фактической проверки, хотя обязан был это сделать.

Уголовное дело направили в Буденновский городской суд. Инженеру грозит до шести лет лишения свободы по части 2 статьи 238 УК РФ — за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

