На Ставрополье после гибели ребенка на детской площадке пойдет под суд инженер

По версии следствия, администрация округа заключила контракт с предпринимателем на обустройство игровой площадки. Установленные конструкции имели производственные дефекты и были смонтированы с нарушениями технологии. Инженер, который отвечал за строительный контроль, подписал акт приемки без фактической проверки, хотя обязан был это сделать.