Артур Абдрашитов назвал три основных направления развития транспорта в Самаре

Стало известно, как будут развивать транспортную отрасль в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В конце 2025 года в Самарской области разработали стратегию развития транспортной системы. Какие три направления являются ключевыми, в эфире радио «КП-Самара» рассказал врио министра транспорта Артур Абдрашитов.

«Документ готов, мы уже начали работу по нему. Он охватывает несколько основных направлений», — сказал глава минтранса.

Первым направлением является модернизация транспортной инфраструктуры: это и покупка транспорта, и развитие дорог. Вторым направлением Абдрашитов назвал развитие движения по улично-дорожной сети: это как точечные изменения, так и расширение основных магистралей.

Третьим фактором стратегии является повышение привлекательности общественного транспорта. Перед властями стоит задача по увеличению пассажиропотока, в том числе за счет тех, кто раньше общественным транспортом не пользовался.