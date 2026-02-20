Ричмонд
19-летняя девушка устроила в Башкирии страшное ДТП: погиб человек

В Башкирии 19-летняя девушка получила два года колонии за смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибае вынесли приговор 19-летней девушке, ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы прокуратуры республики, в январе прошлого года девушка за рулем Renault Duster на улице Матросова в Сибае превысила скорость, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся и врезался в дерево. В результате аварии один из пассажиров погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимая полностью признала вину. Сибайский городской суд назначил ей два года колонии-поселения. Кроме того, ее на два года ее лишили водительских прав.

Также суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — в общей сумме 3,7 миллиона рублей.

