19-летняя девушка устроила в Башкирии страшное ДТП: погиб человек

В башкирском городе Сибае вынесли приговор 19-летней девушке, ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным пресс-службы прокуратуры республики, в январе прошлого года девушка за рулем Renault Duster на улице Матросова в Сибае превысила скорость, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся и врезался в дерево. В результате аварии один из пассажиров погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью.
Подсудимая полностью признала вину. Сибайский городской суд назначил ей два года колонии-поселения. Кроме того, ее на два года ее лишили водительских прав.
Также суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — в общей сумме 3,7 миллиона рублей.
