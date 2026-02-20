19-летняя девушка устроила в Башкирии страшное ДТП: погиб человек

По данным пресс-службы прокуратуры республики, в январе прошлого года девушка за рулем Renault Duster на улице Матросова в Сибае превысила скорость, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся и врезался в дерево. В результате аварии один из пассажиров погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью.