Татарстанцы выставили свои оценки управляющим компаниям

В январе 2026 года татарстанцы более пяти тысяч раз воспользовались системой оценки работы управляющих компаний на портале Госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ». В среднем качество предоставляемых ими жилищно-коммунальных услуг потянуло на 4,03 балла.