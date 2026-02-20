Ричмонд
Татарстанцы выставили свои оценки управляющим компаниям

Больше всего претензий к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг у жителей Казани и Набережных Челнов.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года татарстанцы более пяти тысяч раз воспользовались системой оценки работы управляющих компаний на портале Госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ». В среднем качество предоставляемых ими жилищно-коммунальных услуг потянуло на 4,03 балла.

Чаще всего жаловались на качество уборки (1 224 оценки), состояние ремонта дома (1 018 оценок), управление домом (863 оценки) и предоставление коммунальных услуг (828 оценок). Самыми недовольными оказались жители Казани и Набережных Челнов.

Так, в столице Татарстана самые низкие баллы получили: УК «Сервис-Гарант» (3,15), УК ЖКХ Московского района (3,17) и УК «Гвардейская» (3,21). В Набережных Челнах в число аутсайдеров попали УК «Электротехников» (3,26), УК «Ремжилстрой» (3,56) и УК «Махалля» (3,57), сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.