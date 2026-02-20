Ричмонд
Генерал раскрыл, почему американский самолет мог пересечь границу РФ

Заход американского самолета в воздушное пространство России, вероятно, был согласован с российской стороной, однако маневр экипажа можно расценивать как провокационный. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru допустил, что самолет после захода в российское воздушное пространство не был заблокирован российскими силами перехвата и его не сбили силы ПВО, потому что наземные каналы получили какую-то информацию. По мнению эксперта, полет могли согласовать, поэтому борт вошел и покинул воздушное пространство России.

«Дальше этот самолет пошел по своему маршруту в Казахстан. Судя по всему, это провокационный полет. Посмотрим на заявления американцев, как они смогут объяснить поведение своего экипажа в воздухе», — добавил генерал-майор.

Липовой уточнил, что инцидент напоминает случай с южнокорейским пассажирским самолетом в сентябре 1983 года, когда воздушное судно вошло в воздушное пространство над Камчаткой, где базируются стратегические ядерные силы России, поэтому было ликвидировано. По мнению генерала, в данном случае следует ожидать ответа представителей российского МИД с заявлением о провокации.

Ранее стало известно о нарушении воздушного пространства России неопознанным бортом из США, инцидент зафиксировали над Мурманской областью. Данные Flightradar свидетельствуют, что самолет отправился в рейс с базы Эндрюс в пригороде Вашингтона. Его принадлежность установить не удалось.

