Генерал раскрыл, почему американский самолет мог пересечь границу РФ

Собеседник NEWS.ru допустил, что самолет после захода в российское воздушное пространство не был заблокирован российскими силами перехвата и его не сбили силы ПВО, потому что наземные каналы получили какую-то информацию. По мнению эксперта, полет могли согласовать, поэтому борт вошел и покинул воздушное пространство России.
«Дальше этот самолет пошел по своему маршруту в Казахстан. Судя по всему, это провокационный полет. Посмотрим на заявления американцев, как они смогут объяснить поведение своего экипажа в воздухе», — добавил генерал-майор.
Липовой уточнил, что инцидент напоминает случай с южнокорейским пассажирским самолетом в сентябре 1983 года, когда воздушное судно вошло в воздушное пространство над Камчаткой, где базируются стратегические ядерные силы России, поэтому было ликвидировано. По мнению генерала, в данном случае следует ожидать ответа представителей российского МИД с заявлением о провокации.
Ранее стало известно о нарушении воздушного пространства России неопознанным бортом из США, инцидент зафиксировали над Мурманской областью. Данные Flightradar свидетельствуют, что самолет отправился в рейс с базы Эндрюс в пригороде Вашингтона. Его принадлежность установить не удалось.