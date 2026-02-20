Актюбинца задержали после обыска в гараже

Кроме того, добавили в МВД, по месту проживания подозреваемого изъяты 44 свертка с порошкообразным веществом, около 200 пустых зип-пакетов, фрагмент пластиковой бутылки с наслоением вещества и ноутбук. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 500 гр. психотропных веществ синтетического происхождения, что составляет более 3 тысяч разовых доз, не допущенных к незаконному распространению и потреблению.