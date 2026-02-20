Актюбинца задержали после обыска в гараже

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, при обыске автомобиля Daewoo Nexia с применением служебно-розыскной собаки обнаружены 43 свертка с порошкообразным веществом, а также две таблетки.
«В ходе дальнейшего обыска гаража, который задержанный использовал для расфасовки наркотиков, в подвальном помещении обнаружен 161 сверток с порошкообразным веществом, три небольшие емкости с веществом со специфическим запахом, термометр, зип-пакеты, изоленты желтого и зеленого цветов, электронные весы, а также рабочая тетрадь с записями», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, добавили в МВД, по месту проживания подозреваемого изъяты 44 свертка с порошкообразным веществом, около 200 пустых зип-пакетов, фрагмент пластиковой бутылки с наслоением вещества и ноутбук. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 500 гр. психотропных веществ синтетического происхождения, что составляет более 3 тысяч разовых доз, не допущенных к незаконному распространению и потреблению.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актобе. По факту незаконного обращения с наркотическими средствами в особо крупном размере проводится досудебное расследование.