Милиция назвала три простых действия для защиты денег пенсионеров от мошенников

В милиции рассказали, как в три простых действия белорусам защитить свои деньги от мошенников, сообщает телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
В УВД обратили внимание на то, что злоумышленники видят в людях пожилого возраста легкую жертву.
— Забота о безопасности пожилых людей — общая задача не только правоохранителей и их родственников, всего общества, — прокомментировал замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГОВД Иван Ефимов.
Так как телефонные атаки являются самым распространенным видом мошенничества, в милиции назвали три простых действия, которые защитят деньги пенсионеров. Нужно установить на стационарный телефон определитель номера, поставить запрет на входящие звонки от неизвестных и не занесенных в книгу контактов. Написать и положить рядом с аппаратом список действительных номеров близких, банка и милиции.
— Объясните своим пожилым родственникам, что под любым предлогом и никому нельзя диктовать коды из СМС, переводить или давать деньги, называть данные паспорта, — подсказал подполковник милиции.
Также стоит предупредить пенсионеров о возможных мнимых работниках социальных служб и обслуживающих организаций. Перед визитом настоящие сотрудники позвонят и предупредят.
— Объясните родным, что хранить крупные суммы денег дома опасно, — подытожил правоохранитель.
