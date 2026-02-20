Милиция назвала три простых действия для защиты денег пенсионеров от мошенников

Так как телефонные атаки являются самым распространенным видом мошенничества, в милиции назвали три простых действия, которые защитят деньги пенсионеров. Нужно установить на стационарный телефон определитель номера, поставить запрет на входящие звонки от неизвестных и не занесенных в книгу контактов. Написать и положить рядом с аппаратом список действительных номеров близких, банка и милиции.