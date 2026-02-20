Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция назвала три простых действия для защиты денег пенсионеров от мошенников

Милиция сказала, как белорусам в три действия защитить деньги от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В милиции рассказали, как в три простых действия белорусам защитить свои деньги от мошенников, сообщает телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.

В УВД обратили внимание на то, что злоумышленники видят в людях пожилого возраста легкую жертву.

— Забота о безопасности пожилых людей — общая задача не только правоохранителей и их родственников, всего общества, — прокомментировал замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГОВД Иван Ефимов.

Так как телефонные атаки являются самым распространенным видом мошенничества, в милиции назвали три простых действия, которые защитят деньги пенсионеров. Нужно установить на стационарный телефон определитель номера, поставить запрет на входящие звонки от неизвестных и не занесенных в книгу контактов. Написать и положить рядом с аппаратом список действительных номеров близких, банка и милиции.

— Объясните своим пожилым родственникам, что под любым предлогом и никому нельзя диктовать коды из СМС, переводить или давать деньги, называть данные паспорта, — подсказал подполковник милиции.

Также стоит предупредить пенсионеров о возможных мнимых работниках социальных служб и обслуживающих организаций. Перед визитом настоящие сотрудники позвонят и предупредят.

— Объясните родным, что хранить крупные суммы денег дома опасно, — подытожил правоохранитель.

Тем временем гомельчанка приехала в Минск и закопала в сугробе 125 тысяч рублей — вот почему.

Еще белоруска сожгла в печке кошелек с 500 долларами и пойдет под суд.

А в Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова».