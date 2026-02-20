В Лаосе прошли празднования Масленицы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей устроили мастер-класс по выпеканию блинов, рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.