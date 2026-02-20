В Лаосе прошли празднования Масленицы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей устроили мастер-класс по выпеканию блинов, рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
Мероприятия, по словам Радькова, объединили около 300 гостей — от лаосских студентов и курсантов военной академии до представителей министерства иностранных дел, министерства общественной безопасности и других ведомств страны.
«Для лаосских школьников Масленица стала настоящим открытием. Дети с огромным энтузиазмом рисовали (как они представляют себе — ред.) прощание с зимой — явление, которое они никогда не видели вживую», — сказал руководитель лаосского Русского дома.
В Лаосе круглый год царит лето с температурой под 30 градусов тепла, и смена сезонов ограничена сухим периодом и сезоном дождей, пояснил Радьков.
«Тем не менее, юные лаосцы проявили живой интерес к русской культуре, изображая на рисунках свои фантазии о снеге и холодах», — добавил собеседник агентства.
В Русском доме гости смогли погрузиться в атмосферу традиционного русского праздника: для них были организованы мастер-классы по выпеканию блинов и конкурсы, позволившие познакомиться с богатыми обычаями проводов зимы, отметил Радьков.