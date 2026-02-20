Вывески на иностранных языках в Башкирии с 1 марта под запретом: что теперь будет

Как пояснил председатель парламента республики Константин Толкачев, новые требования коснутся предпринимателей в сфере торговли и услуг, а также застройщиков. Вся информация для потребителей — вывески, указатели, таблички — должна быть выполнена на русском языке. При этом регионы могут использовать и национальные языки, но текст обязан быть идентичным по смыслу и равнозначным по оформлению русскому варианту. Иностранные языки допускаются только как дополнение к русскому.