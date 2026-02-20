Вывески на иностранных языках в Башкирии с 1 марта под запретом: что теперь будет

С 1 марта в России, и в том числе в Башкирии, начинают действовать обновленные правила оформления вывесок и наименований объектов строительства.
Как пояснил председатель парламента республики Константин Толкачев, новые требования коснутся предпринимателей в сфере торговли и услуг, а также застройщиков. Вся информация для потребителей — вывески, указатели, таблички — должна быть выполнена на русском языке. При этом регионы могут использовать и национальные языки, но текст обязан быть идентичным по смыслу и равнозначным по оформлению русскому варианту. Иностранные языки допускаются только как дополнение к русскому.
Исключение сделано для зарегистрированных фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания — на них ограничения не распространяются.
В строительной сфере нововведения жестче: названия новых жилых комплексов должны писаться исключительно кириллицей. Объекты, введенные в эксплуатацию до принятия закона, сохраняют свои названия.
Толкачев подчеркнул, что закон решает две задачи: практическую — чтобы каждый житель понимал, куда он заходит, и воспитательную — формирование уважения к родной культуре и языку в городском пространстве.
Председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по защите прав граждан Булат Сафин обратил внимание на важные нюансы. Зарегистрированные товарные знаки, например WILDBERRIES, под действие закона не подпадают. Однако если пункт выдачи заказов маркетплейса дополнит вывеску иностранными словами или фразами, их придется переводить на русский.
Отдельно Сафин предупредил о рисках нарушения авторских прав: при переводе названия с иностранного языка и оформлении новой вывески можно случайно использовать чужое фирменное наименование, что грозит судебными исками. Исключение — общеупотребительные слова, описывающие характер деятельности, но не индивидуализирующие организацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.