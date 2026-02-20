Ричмонд
В среднем лишь 10% омских работодателей вручат омичам премии на 23 февраля и 8 Марта

Зато праздничные корпоративы в честь предстоящих двух праздников, пройдут почти в 50% организаций города Омска.

Источник: Комсомольская правда

Большинство омских предприятий не станут поздравлять своих сотрудников денежными премиями в предстоящие праздники — 23 февраля и 8 Марта. Судя опросу, проведенному порталом SuperJob, омичей ждут корпоративы и скромные подарочки.

Работодатели из Омска рассказали, как поздравят персонал с 23 февраля и 8 Марта. Вожделенными денежными премиями в предстоящие праздники, омских сотрудников осчастливят лишь 9% компаний — на 23 февраля, и 12% — на 8 марта. При этом, незначительные подарочки будут обеспечены в 40% омских организаций, планирующих поздравить своих мужчин, и в 49% предприятий, которые поздравят таким образом своих женщин. В качестве приятного бонуса, выделяющего праздники среди серых будней, омские работодатели планируют провести для сотрудников корпоративы. Они, судя по опросу, случатся в 43% омских организаций.

