Ученый Эйсмонт: слухи об НЛО распускаются в целях «хайпа» или заработка

Заявления о появлении неопознанных летающих объектов до сих пор не получили научных подтверждений, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заявления, публикации или слухи о появлении неопознанных летающих объектов (НЛО) до сих пор ни разу не получили каких-либо научных подтверждений, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении начать публикацию документов об НЛО и внеземных формах жизни.

«Все это обычно бывает на уровне разговоров некомпетентных людей или людей, которые видят в этом какой-то свой, чаще всего, финансовый интерес. Публикации такие были, и ни одна из них не выдержала серьезного анализа. Всякий раз оказывалось, что там есть серьезные натяжки. Вряд ли тут что-то изменилось или изменится, несмотря на то, что Трамп готов потратить деньги на дополнительные исследования. Раз так многие этим интересуются — грех этим не воспользоваться тому же Трампу, особенно накануне выборов в конгресс», — рассказал ученый.

Как напомнил Эйсмонт, время от времени интерес к теме НЛО «вырастает на разных уровнях, а если говорить об американцах — то и на самых высоких». Поводом для такого рода разговоров, например, явился случай с пролетом близ Земли внесолнечной кометы 3I/ATLAS осенью 2025 года. Тогда тоже появились гипотезы, что это был космический корабль с инопланетянами, и это обсуждалось в различных СМИ.

«Но никаких подтверждений получено не было. Ни одно из этих сообщений не получило серьезного, принятого научным сообществом подтверждения. Тем не менее, интерес со стороны ненаучных кругов, да и научных тоже, правда, в ограниченном объеме — сохраняется. Ну, что ж, раз сохраняется, некоторые это используют, чтобы их финансово поддерживали», — отметил профессор Эйсмонт.

Заявление Трампа.

Накануне Трамп заявил в соцсети, что правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и НЛО.

14 февраля, в пользу существования НЛО высказался также экс-президент США Барак Обама.

