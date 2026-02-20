Ученый Эйсмонт: слухи об НЛО распускаются в целях «хайпа» или заработка

«Все это обычно бывает на уровне разговоров некомпетентных людей или людей, которые видят в этом какой-то свой, чаще всего, финансовый интерес. Публикации такие были, и ни одна из них не выдержала серьезного анализа. Всякий раз оказывалось, что там есть серьезные натяжки. Вряд ли тут что-то изменилось или изменится, несмотря на то, что Трамп готов потратить деньги на дополнительные исследования. Раз так многие этим интересуются — грех этим не воспользоваться тому же Трампу, особенно накануне выборов в конгресс», — рассказал ученый.