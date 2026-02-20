График работы нижегородской канатной дороги изменят с 21 по 23 февраля

Корректировки расписания объясняются тем, что понедельник на следующей неделе будет праздничным днем. В субботу, 21 февраля, воздушная переправа будет работать с 6:45 до 22:00. В воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля, воспользоваться канаткой пассажиры смогут с 9:00 до 22:00.