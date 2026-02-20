Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

График работы нижегородской канатной дороги изменят с 21 по 23 февраля

Канатная дорога между Нижним Новгород и Бором изменит график работы в длинные выходные с 21 по 23 февраля.

Источник: Живем в Нижнем

Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.

Корректировки расписания объясняются тем, что понедельник на следующей неделе будет праздничным днем. В субботу, 21 февраля, воздушная переправа будет работать с 6:45 до 22:00. В воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля, воспользоваться канаткой пассажиры смогут с 9:00 до 22:00.

Напомним, дорогу на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде сузят до одной полосы из-за ремонта. Из-за этого могут возникнуть сложности в работе 12 маршрутов общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что два нижегородских трамвайных маршрута сократят из-за замены путей с 21 февраля. Речь идет о трамваях № 8 и № 417, которые будут ходить до метро «Автозаводская».