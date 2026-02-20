Минское метро объяснило, почему все поезда в подземке синие

Сейчас минское метро использует эти классические составы, в том числе сделанные не только на «Метровагонмаше», но и на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (Санкт-Петербург). Кроме того, в парке подземки есть поезда Stadler, в окраске которых синий цвет тоже один из доминирующих.