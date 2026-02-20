Минское метро объяснило, почему все поезда в подземке синие

МИНСК, 20 фев — Sputnik. С момента запуска Минского метрополитена в 1984 году электропоезда в нем всегда были синего цвета, сообщает Telegram-канал столичной подземки.
Отмечается, что основу парка с самого начала составляли так называемые «номерные» поезда Мытищинского машиностроительного завода (сейчас он называется «Метровагонмаш»). Предприятие поставляло составы практически для всех метрополитенов СССР.
Завод производил в советское время вагоны различных цветов, в том числе желтые. Но эксперименты показали, что наиболее подходящий вариант — синий. Самыми массовыми стали именно сине-голубые поезда серии 81−717/714.
«Этот цвет считается самым спокойным для восприятия», — объяснили в минской подземке.
Сейчас минское метро использует эти классические составы, в том числе сделанные не только на «Метровагонмаше», но и на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (Санкт-Петербург). Кроме того, в парке подземки есть поезда Stadler, в окраске которых синий цвет тоже один из доминирующих.
C 2024 года началась закупка поездов новой модели у «Метровагонмаша». Эта модификация разработана специально для белорусской столицы и называется «Минск 2024». В оформлении этих составов синий цвет стал доминирующим.
В отличие от Минска, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, использовались другие варианты дизайна. Например, в северной столице РФ на линию выводили зеленые поезда «НеВа» и красно-белые составы «Балтиец». В московском метро использовали серую «Яузу», а сейчас поезда «Москва» окрашиваются в бело-сине-красную гамму, где синий цвет уже не основной.