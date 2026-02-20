В Ростовской области в отношении сотрудников полиции завели 128 уголовных дел

На Дону по итогам 2025 года в отношении 99 сотрудников полиции завели 128 уголовных дел. При этом показатель оказался ниже, чем годом ранее. Об этом в ходе отчета на заседании регионального парламента рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
— Несмотря на некомплект, наша позиция, еще раз подчеркиваю, остается принципиальной. Предатели в ростовской полиции работать не будут, — подчеркнул Александр Речицкий.
Глава донской полиции добавил, что в МВД продолжат последовательно и системно мотивировать сотрудников за добросовестное отношение к своим обязанностям и антикоррупционную позицию.
