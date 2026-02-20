МВД предложило узаконить оформление временной регистрации в апартаментах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. МВД РФ предложило разрешить гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах, соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке, сейчас распространено проживание граждан в апартаментах, которые считаются нежилыми помещениями. При этом в таких помещениях законодательством не предусмотрена регистрация по месту пребывания, из-за чего фактически ограничиваются права граждан на свободный выбор места пребывания, предусмотренного частью 1 статьи 27 Конституции РФ.
«В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие “место пребывания” в Законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений.