«Заготовки» половых клеток обладают уникальной структурой генома

Последующие наблюдения за развитием природных форм этих клеток указали, что перед началом мейоза их хромосомы удаляются друг от друга, а их центральная часть при этом прикрепляется к окраинам ядра клетки, в результате чего геном «заготовок» половых клеток приобретает уникальную пространственную структуру, не свойственную для всех остальных клеток тела. Данная особенность природных примордиальных зародышевых клеток не воспроизводится в их рукотворных аналогах, которые при этом очень часто не могут нормально завершить мейоз.