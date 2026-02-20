В 2026 году в Самаре хотят запустить городскую электричку

Уже в 2026 году в Самаре может появиться городская электричка. Об этом «КП-Самара» рассказал врио министра транспорта региона Артур Абдрашитов, отвечая на вопрос о транспортной доступности таких отдаленных микрорайонов, как Кошелев парк и Южный город. Сам проект городской электрички обсуждают уже несколько лет.