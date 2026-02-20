В 2026 году в Самаре хотят запустить городскую электричку

Уже в 2026 году в Самаре может появиться городская электричка. Об этом «КП-Самара» рассказал врио министра транспорта региона Артур Абдрашитов, отвечая на вопрос о транспортной доступности таких отдаленных микрорайонов, как Кошелев парк и Южный город. Сам проект городской электрички обсуждают уже несколько лет.
«В планах на текущий год реализация вместе с Куйбышевской железной дорогой при участии Самарской пригородной пассажирской компании проекта “городская электричка”, — сказал Артур Абдрашитов.
По словам главы минтранса, в Самаре и области есть довольно развитая внутренняя сеть железных дорог. Кроме того, для жителей отдаленных микрорайонов, которые часто не являются частью Самары, работают межмуниципальные маршруты.